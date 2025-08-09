Украина и Европа выдвинули свои требования перед переговорами с Путиным – WSJ

План был представлен на встрече советников по национальной безопасности в Великобритании

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Украина и европейские партнеры выдвинули свои предложения к предстоящему саммиту президента США Дональд Трамп и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных европейских чиновников.

План был представлен на встрече с участием советников по национальной безопасности Украины, Соединенных Штатов и европейских стран в Великобритании.

Украина и Европа отклонили российское предложение об обмене подконтрольных Украине частей Донецкой области на прекращение огня. Они настаивают на безоговорочном прекращении огня до любых дальнейших шагов.

"Нельзя начинать процесс в разгар боевых действий", – заявил один из собеседников издания.

Украино-европейский план не исключает "обмен территориями", но на взаимной основе. То есть, если Украина выведет свои войска из некоторых регионов, Россия должна вывести свои из других.

Кроме того, подчеркивается, что любые территориальные уступки со стороны Украины должны быть подкреплены надежными гарантиями безопасности, в том числе потенциальным членством Украины в НАТО.

По словам собеседников издания, этот план был предложен как основа для переговоров Трампа и Путина и должен обозначить красные линии Украины во всех дальнейших контактах с Кремлем.

Также европейские партнеры в очередной раз подчеркнули, что любые решения, касающиеся Украины, не могут приниматься без участия Киева и что Европа продолжит оказывать помощь, независимо от позиции США.