На встрече будут обсуждаться предстоящие переговоры Трампа и Путина

В Великобритании в субботу, 9 августа, состоится встреча с участием советников по национальной безопасности Украины, Соединенных Штатов и европейских стран, на которой будут обсуждаться шаги по установлению устойчивого прекращения российско-украинской войны. Об этом сообщает британский правительственный портал.

Встречу примет британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми и вице-президент США Джей Ди Венс, который в настоящее время находится с официальным визитом в Великобритании.

"Это будет жизненно важный форум для обсуждения прогресса в обеспечении справедливого и прочного мира", – говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кер Стармер и президент Володимир Зеленський обсудили запланированную встречу по телефону.

"Оба лидера приветствовали стремление президента Трампа положить конец этой варварской войне и согласились с тем, что мы должны продолжать оказывать давление на Путина, чтобы он прекратил свою незаконную войну", – заявили в пресс-службе британского правительства.

Как сообщил После разговора с Стармером Зеленский заявил, что Украина и Великобритания "единодушно видят необходимость действительно устойчивого мира и опасность российского плана свести все к обсуждению невозможного".

Он добавил, что необходимы "четкие шаги и максимальная координация с партнерами".

За данными По данным ВВС, встреча состоится в Чивнинге, официальной загородной резиденции Лэмми в графстве Кент, где сейчас проживает Венс со своей семьей. Вероятно, встреча была созвана по просьбе США.