Axios: Украина, США и страны Европы соберутся в Британии перед встречей Путина и Трампа

Чиновники в замешательстве от предложения России и позиции США по нему

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран планируют встретиться 9-10 августа в Великобритании, чтобы достичь общих позиций перед анонсированной встречей президента США с диктатором России. Об этом Axios сообщили три собеседника, осведомленные о планах.

Отмечается, что идея такой встречи возникла 8 августа в ходе телефонной конференции между представителями США, Украины и Европы. Это уже третий подобный звонок за последние несколько дней. Представители стран обеспокоены тем, что Дональд Трамп может согласиться на предложения Владимира Путина о прекращении войны, не принимая во внимание их позиции.

Логистика встречи и ее участники еще обсуждаются.

6 июля Трамп провел телефонную конференцию с президентом Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами. По словам двух собеседников, спецпосланник США Стив Уиткофф, который встретился с Путиным на прошлой неделе, сообщил участникам диалога о требованиях диктатора РФ.

Тот заявил о согласии прекратить войну, если Украина уступит Луганскую и Донецкую области, а также Крым. У некоторых участников диалога сложилось впечатление, что Путин якобы готов отказаться от посягательства на Херсонскую и Запорожскую области, отметили собеседники.

Однако на следующий день Уиткофф провел еще одну конференцию на которой сообщил, что Путин на этих двух территориях согласен "заморозить" нынешние позиции своей армии.

Отмечается, что украинские официальные лица находятся в замешательстве касательно деталей российского предложения и позиции США. Украинский чиновник сообщил, что даже если Зеленский согласится на эти требования, то ему придется провести референдум об уступках территориями, как того требует Конституция.