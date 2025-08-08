WSJ: Путин может предложить Трампу закрепить за Россией часть оккупированных территорий

По словам собеседников, Украина и союзники не примут это предложение, из-за чего Трамп может прекратить помощь

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин может предложить США, чтобы Россия официально контролировала часть оккупированной ею территории Украины в обмен на вывод своих войск из других частей страны. Об этом The Wall Street Journal сказали неназванные высокопоставленный европейский дипломат и украинский чиновник.

По их словам, президент США Дональд Трамп, стремясь к мирному соглашению, может призвать Украину и союзников принять это предложение. Однако ожидается, что Киев и Европа отклонят этот план, говорит чиновник, и это только сыграет на руку Путину, ведь Трамп может обвинить Украину в затягивании войны.

На фоне этого он также может прекратить разведывательную и военную поддержку Украины, как уже делал в феврале 2025 года. Также Америка может полностью выйти из дипломатического процесса, оставив Москву и Киев продолжать "войну Байдена", как ее называет Трамп.

Однако люди, знающие президента США, подозревают, что он будет добиваться ценнейшей сделки, где успех или неудача могут "определить его наследие".

"Он хочет быть тем, кто заключает сделки. Это его бренд", – сказал старший помощник Белого дома Марк Шорт.

Кроме этого, существует дополнительное беспокойство, что Путин может несерьезно относиться к достижению соглашения, говорит генеральный директор вашингтонского Центра анализа европейской политики Алина Полякова.

"Путин четко дал понять, что война в Украине для него важнее, чем отношения с США... Война продолжает тянуться", – сказала она.