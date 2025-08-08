WSJ: Путин может предложить Трампу закрепить за Россией часть оккупированных территорий
Российский диктатор Владимир Путин может предложить США, чтобы Россия официально контролировала часть оккупированной ею территории Украины в обмен на вывод своих войск из других частей страны. Об этом The Wall Street Journal сказали неназванные высокопоставленный европейский дипломат и украинский чиновник.
По их словам, президент США Дональд Трамп, стремясь к мирному соглашению, может призвать Украину и союзников принять это предложение. Однако ожидается, что Киев и Европа отклонят этот план, говорит чиновник, и это только сыграет на руку Путину, ведь Трамп может обвинить Украину в затягивании войны.
На фоне этого он также может прекратить разведывательную и военную поддержку Украины, как уже делал в феврале 2025 года. Также Америка может полностью выйти из дипломатического процесса, оставив Москву и Киев продолжать "войну Байдена", как ее называет Трамп.
Однако люди, знающие президента США, подозревают, что он будет добиваться ценнейшей сделки, где успех или неудача могут "определить его наследие".
"Он хочет быть тем, кто заключает сделки. Это его бренд", – сказал старший помощник Белого дома Марк Шорт.
Кроме этого, существует дополнительное беспокойство, что Путин может несерьезно относиться к достижению соглашения, говорит генеральный директор вашингтонского Центра анализа европейской политики Алина Полякова.
"Путин четко дал понять, что война в Украине для него важнее, чем отношения с США... Война продолжает тянуться", – сказала она.
- 6 августа в Москве состоялась встреча Путина с Уиткоффом. Трамп говорит, что они "достигли значительного прогресса". После встречи Трамп позвонил Зеленскому – они обсудили то, что было озвучено в Москве.
- В тот же день президент заявил, что, кажется, теперь Россия больше настроена на перемирие. На следующий день Трамп сказал, что видит "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, Зеленским и Путиным.
- 7 августа Трамп ответил, действует ли ультиматум для Путина о санкциях 8 августа. По словам президента США, все будет зависеть от самого диктатора.
