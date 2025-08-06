Зеленский и Трамп проводят телефонный разговор – источник
Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят телефонный разговор, подтвердил собеседник LIGA.net в украинской власти.
Другие детали разговора руководителей двух стран пока неизвестны.
Ранее, днем 6 августа, спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. По данным Кремля, общение длилось около трех часов.
Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что РФ предоставит подробности переговоров, когда о них сообщат Трампу, и рассказал, что стороны обменялись "сигналами".
Это второй разговор Зеленского и Трампа за два дня: 5 августа политики обсудили прекращение войны, новые санкции против РФ и военную помощь, а также глава Украины сообщил, что Киев уже подготовил проект дронового договора с Вашингтоном.
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