Зеленский и Трамп проводят телефонный разговор – источник

Это второй разговор президентов за два дня, который происходит после встречи Уиткоффа с Путиным.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО 25 июня 2025 года (Фото: Офис украинского президента)

Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят телефонный разговор, подтвердил собеседник LIGA.net в украинской власти.

Другие детали разговора руководителей двух стран пока неизвестны.

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Ранее, днем 6 августа, спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. По данным Кремля, общение длилось около трех часов.

Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что РФ предоставит подробности переговоров, когда о них сообщат Трампу, и рассказал, что стороны обменялись "сигналами".

Это второй разговор Зеленского и Трампа за два дня: 5 августа политики обсудили прекращение войны, новые санкции против РФ и военную помощь, а также глава Украины сообщил, что Киев уже подготовил проект дронового договора с Вашингтоном.

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