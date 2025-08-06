Зеленський про розмову з Трампом: Обговорили те, що озвучили в Москві

Другій за два дні розмова глав держав відбулась після переговорів Віткоффа і Путіна

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі на саміті НАТО 25 червня 2025 року (Фото: Офіс українського президента)

Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп проводять телефонну розмову, підтвердив поінформований співрозмовник LIGA.net. Згодом Зеленський повідомив, що під час дзвінка він обговорив з Трампом "те, що було озвучено у Москві".

Інші деталі розмови керівників двох країн поки що невідомі.

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ОНОВЛЕНО. Зеленський повідомив, що провів розмову з Трампом, повертаючись після візиту до українських бригад у Сумській області.

"Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві [Путіним Віткоффу]", – написав президент.

Він зауважив, що Україна обов'язково захистить свою незалежність, й що "нам усім потрібен тривалий і надійний мир".

"Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", – зауважив глава держави.

Раніше, вдень 6 серпня, спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. За даними Кремля, спілкування тривало близько трьох годин.

Помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що РФ надасть подробиці переговорів, коли про них повідомлять Трампу, і розповів, що сторони обмінялися "сигналами".

Це друга розмова Зеленського і Трампа за два дні: 5 серпня політики обговорили припинення війни, нові санкції проти РФ та військову допомогу, а також керівник України повідомив, що Київ уже підготував проєкт дронової угоди з Вашингтоном.