Зеленський про розмову з Трампом: Обговорили те, що озвучили в Москві

Зеленський про розмову з Трампом: Обговорили те, що озвучили в Москвіоновлено
Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп проводять телефонну розмову, підтвердив поінформований співрозмовник LIGA.net. Згодом Зеленський повідомив, що під час дзвінка він обговорив з Трампом "те, що було озвучено у Москві".
Інші деталі розмови керівників двох країн поки що невідомі.
ОНОВЛЕНО. Зеленський повідомив, що провів розмову з Трампом, повертаючись після візиту до українських бригад у Сумській області.
"Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві [Путіним Віткоффу]", – написав президент.
Він зауважив, що Україна обов'язково захистить свою незалежність, й що "нам усім потрібен тривалий і надійний мир".
"Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", – зауважив глава держави.
Раніше, вдень 6 серпня, спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. За даними Кремля, спілкування тривало близько трьох годин.
Помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що РФ надасть подробиці переговорів, коли про них повідомлять Трампу, і розповів, що сторони обмінялися "сигналами".
Це друга розмова Зеленського і Трампа за два дні: 5 серпня політики обговорили припинення війни, нові санкції проти РФ та військову допомогу, а також керівник України повідомив, що Київ уже підготував проєкт дронової угоди з Вашингтоном.
- На тлі зустрічі Путіна і Віткоффа, Трамп підписав указ, який запроваджує штрафні санкції проти Індії за закупівлі російської нафти: Штати встановлюють мито у 25% на всі товари з цієї країни на додаток до наявних тарифів і зборів, рішення набуває чинності через 21 день. У Білому домі повідомили Reuters, що цей тариф поєднається з попереднім і сукупно Індія платитиме 50% мито.
- У відповідь Індія розкритикувала ці додаткові мита і пообіцяла захищати свої інтереси.
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