Україна уже підготувала проєкт договору про дрони зі США – Зеленський

Це може бути "одна з найсильніших угод", зауважив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Київ уже підготував проєкт дронової угоди з Вашингтоном, заявив президент Володимир Зеленський після телефонного дзвінка з американським колегою Дональдом Трампом.

"Говорили також про нашу оборонну взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти", – розповів керівник України.

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За його словами, це може бути "одна з найсильніших угод".

Під час цього ж дзвінка Зеленський і Трамп обговорили припинення війни, нові санкції проти РФ та військову допомогу.