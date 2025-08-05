Україна уже підготувала проєкт договору про дрони зі США – Зеленський
Київ уже підготував проєкт дронової угоди з Вашингтоном, заявив президент Володимир Зеленський після телефонного дзвінка з американським колегою Дональдом Трампом.
"Говорили також про нашу оборонну взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти", – розповів керівник України.
За його словами, це може бути "одна з найсильніших угод".
Під час цього ж дзвінка Зеленський і Трамп обговорили припинення війни, нові санкції проти РФ та військову допомогу.
- У липні стало відомо, що Україна та США готують дронову угоду щодо продажу українських безпілотників в обмін на американські інвестиції та купівлю озброєнь у Штатів.
- Зеленський заявляв, що цей договір буде на суму від $10 до $30 млрд.
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