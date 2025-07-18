Україна та Штати готують нову дронову угоду – Свириденко
Україна та США ведуть детальні переговори до "дронової угоди", яка передбачає американські інвестиції в українське виробництво безпілотників. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами, передає агенція Reuters.
"Ми плануємо підписати "дронову угоду" зі Сполученими Штатами. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських безпілотників у США", – заявила посадовиця.
Свириденко зазначила, що йдеться про "закупівлю великої партії українських безпілотників".
Прем'єрка додала, що політичне рішення про цю угоду було ухвалено президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, і що посадовці вже обговорюють деталі.
За її словами, зараз новий міністр оборони Денис Шмигаль "буде розробляти цю пропозицію з американською стороною", після чого відбуватиметься технічна робота, передавало раніше Суспільне.
- Зеленський повідомляв, що під час дзвінка 4 липня Трамп висловив бажання купити українські безпілотники. У відповідь він заявив, що Україна хоче купляти американську ППО.
- Згодом український президент повідомив, що вони з Трампом розглядають можливість укладення відповідної "мегаугоди", за якою Штати купуватимуть бойові безпілотники, випробувані в Україні, в обмін на згоду Києва придбати низку американських озброєнь.
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