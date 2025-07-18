Україна та Штати готують нову дронову угоду – Свириденко

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі 28 лютого 2025 року (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Україна та США ведуть детальні переговори до "дронової угоди", яка передбачає американські інвестиції в українське виробництво безпілотників. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами, передає агенція Reuters.

"Ми плануємо підписати "дронову угоду" зі Сполученими Штатами. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських безпілотників у США", – заявила посадовиця.

Свириденко зазначила, що йдеться про "закупівлю великої партії українських безпілотників".

Прем'єрка додала, що політичне рішення про цю угоду було ухвалено президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, і що посадовці вже обговорюють деталі.

За її словами, зараз новий міністр оборони Денис Шмигаль "буде розробляти цю пропозицію з американською стороною", після чого відбуватиметься технічна робота, передавало раніше Суспільне.