Зеленський: Україна та США обговорюють "мегаугоду" про торгівлю зброєю
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі на саміті НАТО 25 червня 2025 року (Фото: Офіс українського президента)

Президент США Дональд Трамп і президент Володимир Зеленський розглядають можливість укладення "мегаугоди", за якою Штати купуватимуть бойові безпілотники, випробувані в Україні, в обмін на згоду Києва придбати низку американських озброєнь. Про це український лідер розповів в інтервʼю New York Post.

За словами Зеленського, його останні переговори з Трампом стосувалися проривної угоди, яка передбачає взаємну підтримку у сфері авіаційних технологій – Київ запропонував поділитися всім, що дізнався про сучасну війну за три роки агресії Росії.

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Ця угода може стати трансформаційною для армії США та національної безпеки, адже, за словами посадовців і експертів з безпілотників, американські технології значно відстають від російських і китайських, а солдати США недостатньо підготовлені для використання або протидії типам БпЛА, які створюють їхні противники.

"Американському народу потрібні ці технології, вони мають бути у вашому арсеналі. Я вважаю, що це справді мегаугода, як-то кажуть, виграш для обох сторін", – сказав Зеленський.

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