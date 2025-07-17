Зеленський: Україна та США обговорюють "мегаугоду" про торгівлю зброєю
Президент США Дональд Трамп і президент Володимир Зеленський розглядають можливість укладення "мегаугоди", за якою Штати купуватимуть бойові безпілотники, випробувані в Україні, в обмін на згоду Києва придбати низку американських озброєнь. Про це український лідер розповів в інтервʼю New York Post.
За словами Зеленського, його останні переговори з Трампом стосувалися проривної угоди, яка передбачає взаємну підтримку у сфері авіаційних технологій – Київ запропонував поділитися всім, що дізнався про сучасну війну за три роки агресії Росії.
Ця угода може стати трансформаційною для армії США та національної безпеки, адже, за словами посадовців і експертів з безпілотників, американські технології значно відстають від російських і китайських, а солдати США недостатньо підготовлені для використання або протидії типам БпЛА, які створюють їхні противники.
"Американському народу потрібні ці технології, вони мають бути у вашому арсеналі. Я вважаю, що це справді мегаугода, як-то кажуть, виграш для обох сторін", – сказав Зеленський.
- Зеленський після бесіди з американським колегою повідомив в інтервʼю Newsmax, що Трамп висловив бажання купити українські безпілотники. У відповідь він заявив, що Україна хоче американську ППО.
- У цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що будь-яка наступальна зброя від США може змусити диктатора Путіна сісти за стіл переговорів – навіть якщо це озброєння, включно з ракетами, здатними бити вглиб РФ, не буде застосоване.
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