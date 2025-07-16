Трамп заявив, що США хочуть придбати українські безпілотники, а ми хочемо ППО – Зеленський

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі на саміті НАТО 25 червня 2025 року (Фото: Офіс українського президента)

Україна хоче купляти у Сполучених Штатів засоби протиповітряної оборони, натомість Америка хоче придбати безпілотники українського виробництва, повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи свою розмову з американським колегою Дональдом Трампом 14 липня. Про це глава держави розповів в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax.

"Ми говорили з президентом Трампом, і я сказав йому: "Я вас дуже прошу, обговорімо стратегічний повітряний щит для України". Йдеться не лише про системи Patriot, є багато інших речей. Ми багато чого виробляємо самі. Ми багато робимо для захисту нашого неба і наших людей", – розповів Зеленський.

Президент зазначив, що існує багато безпілотників, які має лише Україна, – і це глави держав також обговорюють.

"Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. І він мені відповів, що Америка хоче купувати безпілотники українського виробництва. Я думаю, що це взаємовигідна співпраця. Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", – додав керівник України.