Зеленський: Путін боїться США. Після приїзду Келлога два дні не було сильних атак
Російський диктатор Володимир Путін боїться США. Після приїзду спецпредставника Кіта Келлога дві ночі не було масованих атак. Таке припущення озвучив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Newsmax.
"Генерал Келлог прибув в Україну, і дві ночі поспіль не було масових вибухів. Це дуже цікавий приклад... Навіть люди вже жартують і кажуть, що треба дати генералу Келлогу український паспорт і щоб американці частіше приїжджали до нас, тому що тоді Росія менше бомбардуватиме", – сказав він.
Зеленський зазначив, що Путін навмисне бомбардує мирних жителів, але коли американці приїжджають в Україну, він цього не робить. Це говорить про те, що він намагається залякувати, шантажувати та створювати напруженість, але водночас не йде на повну ескалацію.
"Це означає одне: Путін боїться Америки. Я говорив про це весь час, і також президенту: хай там як, Путін боїться Америки, і я в цьому впевнений. Це дуже важливий момент", – наголосив Зеленський.
- Попри присутність в Україні Келлога, 16 липня Росія запустила по Україні ракету "Іскандер" та 400 дронів. У Вінниці та Кривому Розі виникли пожежі, пошкоджено об'єкти промисловості, є поранені. В Одеській області ворог також атакував інфраструктуру, а в Краматорську вдарив по дитсадку.
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