Зеленський: Путін боїться США. Після приїзду Келлога два дні не було сильних атак

Володимир Зеленський та Кіт Келлог (Фото: ОП)

Російський диктатор Володимир Путін боїться США. Після приїзду спецпредставника Кіта Келлога дві ночі не було масованих атак. Таке припущення озвучив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Newsmax.

"Генерал Келлог прибув в Україну, і дві ночі поспіль не було масових вибухів. Це дуже цікавий приклад... Навіть люди вже жартують і кажуть, що треба дати генералу Келлогу український паспорт і щоб американці частіше приїжджали до нас, тому що тоді Росія менше бомбардуватиме", – сказав він.

Зеленський зазначив, що Путін навмисне бомбардує мирних жителів, але коли американці приїжджають в Україну, він цього не робить. Це говорить про те, що він намагається залякувати, шантажувати та створювати напруженість, але водночас не йде на повну ескалацію.

"Це означає одне: Путін боїться Америки. Я говорив про це весь час, і також президенту: хай там як, Путін боїться Америки, і я в цьому впевнений. Це дуже важливий момент", – наголосив Зеленський.