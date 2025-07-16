Під Одесою через атаку пошкоджено інфраструктуру, в Краматорську – дитсадок, фото
Постраждалі через атаку (Фото: ДСНС)

У ніч проти 16 липня Росія в Одеській області атакувала інфраструктуру, а в Краматорську ударила по дитсадочку. Про це повідомила місцева влада.

За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, ворог атакував Ізмаїльський район ударними дронами, є пошкодження інфраструктури. У місті Ізмаїл вибиті вікна в адміністративних будівлях, триває ліквідація наслідків.

У Краматорську в Донецькій області ворог шістьма дронами "Герань-2" атакував житловий квартал і промислову зону, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. 

Пошкоджено багатоквартирні будинки, садок, дорожню інфраструктуру, господарчі обʼєкти приватного підприємства та складські приміщення. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Під Одесою через атаку пошкоджено інфраструктуру, в Краматорську – дитсадок, фото
Фото: .facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок артобстрілу загинула жінка, ще п'ятеро осіб травмовані, повідомили рятувальники. За даними голови ОВА Сергія Лисака, 78-річна поранена – "важка", 69-річна – у стані середньої тяжкості Пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові багатоквартирні будинки.

Під Одесою через атаку пошкоджено інфраструктуру, в Краматорську – дитсадок, фото
Фото: ДСНС
Під Одесою через атаку пошкоджено інфраструктуру, в Краматорську – дитсадок, фото
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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