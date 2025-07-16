Під Одесою через атаку пошкоджено інфраструктуру, в Краматорську – дитсадок, фото
У ніч проти 16 липня Росія в Одеській області атакувала інфраструктуру, а в Краматорську ударила по дитсадочку. Про це повідомила місцева влада.
За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, ворог атакував Ізмаїльський район ударними дронами, є пошкодження інфраструктури. У місті Ізмаїл вибиті вікна в адміністративних будівлях, триває ліквідація наслідків.
У Краматорську в Донецькій області ворог шістьма дронами "Герань-2" атакував житловий квартал і промислову зону, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Пошкоджено багатоквартирні будинки, садок, дорожню інфраструктуру, господарчі обʼєкти приватного підприємства та складські приміщення. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок артобстрілу загинула жінка, ще п'ятеро осіб травмовані, повідомили рятувальники. За даними голови ОВА Сергія Лисака, 78-річна поранена – "важка", 69-річна – у стані середньої тяжкості Пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові багатоквартирні будинки.
- Росія вночі 16 липня атакувала Вінницю та Кривий Ріг – у містах виникли пожежі. Під атакою росіян була промисловість, є поранені.
- Ворог запустив "Іскандер-М" і 400 дронів різних типів по Україні. Силам ППО вдалося збити 198 "шахедів".
Коментарі (0)