Під Одесою через атаку пошкоджено інфраструктуру, в Краматорську – дитсадок, фото

Постраждалі через атаку (Фото: ДСНС)

У ніч проти 16 липня Росія в Одеській області атакувала інфраструктуру, а в Краматорську ударила по дитсадочку. Про це повідомила місцева влада.

За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, ворог атакував Ізмаїльський район ударними дронами, є пошкодження інфраструктури. У місті Ізмаїл вибиті вікна в адміністративних будівлях, триває ліквідація наслідків.

У Краматорську в Донецькій області ворог шістьма дронами "Герань-2" атакував житловий квартал і промислову зону, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Пошкоджено багатоквартирні будинки, садок, дорожню інфраструктуру, господарчі обʼєкти приватного підприємства та складські приміщення. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок артобстрілу загинула жінка, ще п'ятеро осіб травмовані, повідомили рятувальники. За даними голови ОВА Сергія Лисака, 78-річна поранена – "важка", 69-річна – у стані середньої тяжкості Пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові багатоквартирні будинки.

Фото: ДСНС