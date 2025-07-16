Под Одессой из-за атаки повреждена инфраструктура, в Краматорске – детсад, фото

Пострадавшие из-за атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 16 июля Россия в Одесской области атаковала инфраструктуру, а в Краматорске ударила по детсаду. Об этом сообщили местные власти.

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, враг атаковал Измаильский район ударными дронами, повреждена инфраструктура. В Измаиле выбиты окна в административных зданиях, продолжается ликвидация последствий.

В Краматорске в Донецкой области враг шестью дронами "Герань-2" атаковал жилой квартал и промышленную зону, сообщил глава городской военной администрации Александр Гончаренко.

Повреждены многоквартирные дома, детский сад, дорожная инфраструктура, хозяйственные объекты частного предприятия и складские помещения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Никополе Днепропетровской области в результате артобстрела погибла женщина, еще пять человек травмированы, сообщили спасатели. По данным главы ОВА Сергея Лысака, 78-летняя раненая – "тяжелая", 69-летняя – в состоянии средней тяжести. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые многоквартирные дома.

Фото: ГСЧС