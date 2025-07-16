Россия запустила по Украине "Искандер-М" и 400 дронов: есть десятки попаданий

Большинство из запущенных россиянами дронов – именно "шахеды". Воздушные силы зафиксировали попадания 57 беспилотников и баллистической ракеты

Последствия в Виннице (Фото: ГСЧС)

С вечера 15 июля и в ночь на 16-е Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 400 дронами разных типов. Основными направлениями удара были Кривой Рог, Харьков и Винница. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

До 255 из 400 запущенных БпЛА – "шахеды".

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 198 "шахедов" на севере, юге, востоке и в центре.

Еще 145 дронов-имитаторов – локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях, падение обломков еще на двух локациях.

В Виннице под ударом оказались два объекта гражданской промышленности, на которых возникли масштабные пожары. Восемь человек травмированы и госпитализированы.

Кривой Рог атаковали одновременно 28 дронов и одна ракета. В городе зафиксировано около 20 "прилетов", разрушено предприятие. Пострадал 17-летний – он в тяжелом состоянии с ранением брюшной полости.

В Харькове россияне за 14 минут 16 раз ударили по Киевскому району – целью было предприятие. Начались пожары, пострадал 54-летний мужчина.