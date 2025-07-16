Россия запустила по Украине "Искандер-М" и 400 дронов: есть десятки попаданий
С вечера 15 июля и в ночь на 16-е Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 400 дронами разных типов. Основными направлениями удара были Кривой Рог, Харьков и Винница. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
До 255 из 400 запущенных БпЛА – "шахеды".
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 198 "шахедов" на севере, юге, востоке и в центре.
Еще 145 дронов-имитаторов – локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Зафиксировано попадание одной ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях, падение обломков еще на двух локациях.
В Виннице под ударом оказались два объекта гражданской промышленности, на которых возникли масштабные пожары. Восемь человек травмированы и госпитализированы.
Кривой Рог атаковали одновременно 28 дронов и одна ракета. В городе зафиксировано около 20 "прилетов", разрушено предприятие. Пострадал 17-летний – он в тяжелом состоянии с ранением брюшной полости.
В Харькове россияне за 14 минут 16 раз ударили по Киевскому району – целью было предприятие. Начались пожары, пострадал 54-летний мужчина.
- Российские дроновые атаки происходят каждую ночь. В последнее время государство-агрессор применяет значительно больше "шахедов", чем раньше, когда имитаторов запускалось больше, чем ударных БпЛА.
- В ночь на 9 июля был "рекорд" – 741 средство воздушного нападения, среди которых 13 ракет, а 728 – дроны различных типов (около 300 – "шахеды").
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