Россия массированно атакует Харьков дронами и ударила ракетой по Кривому Рогу

В Харькове из-за атаки БпЛА начался пожар на предприятии, известно о двух раненых

Спасатель (Иллюстративное фото: ГСЧС)

Поздним вечером во вторник, 15 июля, Россия атакует Харьков ударными беспилотниками и ударила ракетой по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Об атаках сообщили главы областных военных администраций.

В 23:11 председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что оккупанты нанесли по городу ракетный удар. Он призвал жителей ничего не снимать. Также Вилкул предупредил, что еще на подходе к городу "шахеды". Других деталей по ракетной атаке он не раскрыл.

Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что из-за ракетной атаки возник пожар. Предварительно есть пострадавшие.

О массированной дроновой атаке на Харьков сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

За информацией главы ОВА, только в течение 20 минут прогремело не менее 17 взрывов. Большинство ударов – по гражданскому предприятию в Киевском районе. Из-за обстрела на объекте начался пожар.

Терехов добавил, что за 14 минут оккупанты 16 раз ударили по Киевскому району. По его словам, несколько ударных дронов были сбиты Силами обороны.

Впоследствии Синегубов уточнил, что в результате атаки ранения получили два человека. Медики оказывают им необходимую помощь.