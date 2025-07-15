В Запорожье 17 часов была почти беспрерывная тревога: на город летели 24 "шахеда"

Запорожье много часов подряд находилось под атакой БпЛА. Всего Россия запустила по Украине 200 "шахедов" и еще десятки имитаторов

Запорожье (Иллюстративный скриншот)

С вечера 14 июля и до полудня 15 июля Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками, из-за чего в областном центре более 17 часов почти непрерывно звучала воздушная тревога. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Тревога в Запорожской области была объявлена в 19:34 14 июля. Отбой был в 12:38 15 июля. Для Запорожья утром объявлялся отбой, но ненадолго – до 20 минут.

Федоров отметил, что на областной центр россияне направили 24 "шахеда". И это только те, которые были запущены непосредственно по городу – не учитывая транзитные.

Враг пытался попасть в критическую инфраструктуру и мирное население.

Из-за российской атаки в Запорожье произошло несколько пожаров, огонь потушили.

Взрывной волной и обломками повреждены ангар и админздание инфраструктурного объекта.

Воздушные силы сообщили, что в целом Россия атаковала 267 дронами, около 200 из них – "шахеды". Сбить удалось 178, еще 66 дронов-имитаторов – локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание 23 БпЛА на семи локациях. Есть падения сбитых дронов на девяти локациях.