По Запорожью ударили шесть "шахедов": попадание в университет, 10 раненых – видео, фото

Оккупанты снова били по мирным жителям Запорожья

Попадание в университет (Фото: Запорожская ОВА)

Утром 7 июля Россия запустила по Запорожью ударные дроны, в результате чего есть разрушения и раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в областном центре начали греметь ориентировочно с 09:55.

"Враг атакует Запорожье БпЛА. Предварительно есть разрушения и раненые", – написал Федоров в 10:22.

По состоянию на 10:28 предварительно известно о как минимум 10 пострадавших. Атака продолжается.

ОБНОВЛЕНО В 10:47. Объявлен отбой тревоги. Всего было шесть ударов "шахедами". Пострадали жилые дома, университет и предприятие.

Федоров показал последствия атаки: