По Запорожью ударили шесть "шахедов": попадание в университет, 10 раненых – видео, фото

По Запорожью ударили шесть "шахедов": попадание в университет, 10 раненых – видео, фотообновлено
Утром 7 июля Россия запустила по Запорожью ударные дроны, в результате чего есть разрушения и раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в областном центре начали греметь ориентировочно с 09:55.
"Враг атакует Запорожье БпЛА. Предварительно есть разрушения и раненые", – написал Федоров в 10:22.
По состоянию на 10:28 предварительно известно о как минимум 10 пострадавших. Атака продолжается.
ОБНОВЛЕНО В 10:47. Объявлен отбой тревоги. Всего было шесть ударов "шахедами". Пострадали жилые дома, университет и предприятие.
Федоров показал последствия атаки:
- Запорожье расположено примерно в 30 км от линии фронта, поэтому регулярно страдает от российских обстрелов.
- В последнее время это в основном атаки "шахедами", но бывают и обстрелы КАБами и ракетами.
- А 26 июня Россия устроила первую минимум за полтора года атаку на Запорожье с РСЗО, используя кассетные боеприпасы.