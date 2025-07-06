Россия нанесла удар дронами по Запорожью: произошли пожары, ранена женщина – фото
В ночь на 6 июля российские войска атаковали Запорожье и область беспилотниками. В результате обстрела повреждены предприятие и склады, вспыхнули пожары, ранена женщина, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Федоров отметил, что россияне атаковали Запорожье и Запорожский район дронами.
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В результате атаки повреждены частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения. Произошло несколько пожаров.
Утром Федоров уточнил, что российские войска атаковали Запорожье и Запорожский район шестью "шахедами".
"Один из ударов пришелся по селу Юрковка. Там поврежден дом. 89-летняя женщина получила ранения", – сообщил Федоров.
- Запорожье расположено примерно в 30 км от линии фронта, поэтому регулярно страдает от российских обстрелов. В результате атаки беспилотников 18 июня в городе было уничтожено отделение Новой почты.
- В общей сложности тогда Россия нанесла удар по Запорожью 13 "шахедами". Пострадал бизнес – разрушено большое количество предприятий, складских помещений, и все это не подлежит восстановлению.
- В ночь на 25 июня российская армия впервые за долгое время нанесла удары по Запорожью из реактивной системы залповой стрельбы.