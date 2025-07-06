Россия нанесла удар дронами по Запорожью: произошли пожары, ранена женщина – фото

Последствия атаки (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

В ночь на 6 июля российские войска атаковали Запорожье и область беспилотниками. В результате обстрела повреждены предприятие и склады, вспыхнули пожары, ранена женщина, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Федоров отметил, что россияне атаковали Запорожье и Запорожский район дронами.