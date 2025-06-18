В Запорожье в результате атаки дронов сгорело отделение Нової пошти

Рядом с этой локацией планируется установить мобильное отделение

Уничтоженное отделение Нової пошти (Фото: t.me/novapostcorp)

В Запорожье в результате российской атаки дронами 18 июня уничтожено отделение Нової пошти. Об этом сообщили в компании.

Никто из работников НП не пострадал, спасатели ликвидировали пожар. В настоящее время компания связывается с клиентами, чьи посылки находились в отделении.

Отмечается, что для продолжения работы в скором времени установят мобильное отделение рядом с пострадавшей локацией.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что в Запорожье из-за вражеской атаки загорелись три производственных здания на общей площади 800 кв. м и 47 автомобилей на открытой местности.

Фото: ГСЧС