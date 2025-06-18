В Запорожье в результате атаки дронов сгорело отделение Нової пошти
В Запорожье в результате российской атаки дронами 18 июня уничтожено отделение Нової пошти. Об этом сообщили в компании.
Никто из работников НП не пострадал, спасатели ликвидировали пожар. В настоящее время компания связывается с клиентами, чьи посылки находились в отделении.
Отмечается, что для продолжения работы в скором времени установят мобильное отделение рядом с пострадавшей локацией.
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что в Запорожье из-за вражеской атаки загорелись три производственных здания на общей площади 800 кв. м и 47 автомобилей на открытой местности.
- Россия ночью атаковала Запорожье дронами. По меньшей мере было зафиксировано девять дронов.
- Всего РФ выпустила по Украине 58 дронов, из которых 30 удалось обезвредить.