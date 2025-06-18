Запорожье снова оказалось под атакой российских дронов-камикадзе – фото, видео
В ночь на 18 июня Россия в очередной раз атаковала ударными дронами, в частности Запорожье. О последствиях рассказал глава облгосадминистрации Иван Федоров.
Так, по меньшей мере девять вражеских БпЛА атаковали Запорожье.
Возникли возгорания на территории промышленного предприятия и складских помещений.
Предварительно обошлось без пострадавших.
Федоров показал видео последствий: на нем разрушенные объекты и сгоревшие автомобили.
Запорожский горсовет показал видео последствий сразу после прилетов:
Атака произошла после полуночи. Журналист LIGA.net в городе слышал около десятка мощных взрывов и звуки работы противовоздушной обороны.
- В ночь на 17 июня Россия тоже била по Запорожью, повредив многоэтажку и общежитие.
- Также был прямой ракетный удар по Запорожскому заводу цветных металлов (ЗОКМ) компании Electro Cable Group.