Запорожье снова оказалось под атакой российских дронов-камикадзе – фото, видео

Начались пожары на промпредприятии и складах

Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 18 июня Россия в очередной раз атаковала ударными дронами, в частности Запорожье. О последствиях рассказал глава облгосадминистрации Иван Федоров.

Так, по меньшей мере девять вражеских БпЛА атаковали Запорожье.

Возникли возгорания на территории промышленного предприятия и складских помещений.

Предварительно обошлось без пострадавших.

Федоров показал видео последствий: на нем разрушенные объекты и сгоревшие автомобили.

Запорожский горсовет показал видео последствий сразу после прилетов:

Атака произошла после полуночи. Журналист LIGA.net в городе слышал около десятка мощных взрывов и звуки работы противовоздушной обороны.