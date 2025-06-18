Запоріжжя знову опинилося під атакою російських дронів-камікадзе – фото, відео

Почалися пожежі на промпідприємстві та складах

Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти 18 червня Росія вчергове атакувала ударними дронами, зокрема Запоріжжя. Про наслідки розповів очільник обласної державної адміністрації Іван Федоров.

Так, щонайменше дев'ять ворожих БпЛА атакували Запоріжжя.

Виникли загоряння на території промислового підприємства та складських приміщень.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Федоров показав відео наслідків: на ньому зруйновані об'єкти та спалені автівки.

Запорізька міськрада показала відео наслідків одразу після прильотів:

Атака відбулася після опівночі. Журналіст LIGA.net у місті чув близько десятка потужних вибухів та звуки роботи протиповітряної оборони.

ДОПОВНЕНО О 08:28. Федоров повідомив, що Росія вдарила 13 "шахедами". Постраждав бізнес – зруйновано велику кількість підприємств, складські приміщення, і все це не підлягає відновленню.