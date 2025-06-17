Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджені багатоповерхівка і гуртожиток – відео

За даними Федорова, росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше чотири удари

Ілюстративне фото (Фото: ДСНС України)

У ніч на 17 червня Росія завдала масованих ударів по Запоріжжю, унаслідок чого пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За даними Федорова, ворог завдав по Запоріжжю щонайменше чотири удари.

"Через ворожу атаку на Запоріжжя пошкоджена багатоповерхівка та гуртожиток. Там вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях", – написав Федоров.

Росіяни понівечили своїм ударом також близько 30 гаражів у гаражному кооперативі. Унаслідок ударів обійшлося без постраждалих.

Загалом упродовж доби російські окупанти завдали 543 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.

← Ворог здійснив 11 авіаційних обстрілів Степногірська, Камʼянського, Степового, Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Ольгівського, Малинівки та Полтавки.

← 338 дронів різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

← Три обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Малу Токмачку.

← 187 артударів завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Федоров зазначив, що надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, об’єктів інфраструктури.