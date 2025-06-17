Россия ударила по Запорожью: повреждены многоэтажки и общежитие – видео

По данным Федорова, россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере четыре удара

Иллюстративное фото (Фото: ГСЧС Украины)

В ночь на 17 июня Россия нанесла массированные удары по Запорожью, в результате чего повреждены жилые дома. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По данным Федорова, враг нанес по Запорожью минимум четыре удара.

"Из-за вражеской атаки на Запорожье повреждена многоэтажка и общежитие. Там взрывной волной выбиты окна более чем в 50 помещениях", – написал Федоров.

Россияне изуродовали своим ударом также около 30 гаражей в гаражном кооперативе. В результате ударов обошлось без пострадавших.

Всего за сутки российские оккупанты нанесли 543 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.

← Враг совершил 11 авиационных обстрелов Степногорска, Каменского, Степного, Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Ольговского, Малиновки и Полтавки.

← 338 дронов разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

← Три обстрела из РСЗО накрыли Каменское и Малую Токмачку.

← 187 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Федоров отметил, что поступило 25 сообщений о повреждениях частных домов, квартир, автомобилей, объектов инфраструктуры.