Россия ударила по Запорожью: повреждены многоэтажки и общежитие – видео
В ночь на 17 июня Россия нанесла массированные удары по Запорожью, в результате чего повреждены жилые дома. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По данным Федорова, враг нанес по Запорожью минимум четыре удара.
"Из-за вражеской атаки на Запорожье повреждена многоэтажка и общежитие. Там взрывной волной выбиты окна более чем в 50 помещениях", – написал Федоров.
Россияне изуродовали своим ударом также около 30 гаражей в гаражном кооперативе. В результате ударов обошлось без пострадавших.
Всего за сутки российские оккупанты нанесли 543 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.
← Враг совершил 11 авиационных обстрелов Степногорска, Каменского, Степного, Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Ольговского, Малиновки и Полтавки.
← 338 дронов разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.
← Три обстрела из РСЗО накрыли Каменское и Малую Токмачку.
← 187 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Федоров отметил, что поступило 25 сообщений о повреждениях частных домов, квартир, автомобилей, объектов инфраструктуры.
- В ночь на 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате удара в столице по меньшей мере 40 пострадавших.
- Также Россия 17 июня утром атаковала дронами Одессу. В результате удара возникли пожары, есть разрушения и пять пострадавших, среди которых ребенок.