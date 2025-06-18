Россия атаковала Украину 58 дронами: фото последствий
В ночь на 18 июня Россия атаковала Украину 58 дронами из которых удалось обезвредить 30 беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
Враг атаковал из направлений российских городов Курск и Приморско-Ахтарск и Чауды во временно оккупированном Крыму.
Основные направления удара – Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 30 "шахедов" и дронов других типов на востоке и севере страны. Из них были сбиты 12, а еще 18 – локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в девяти локациях, отметили в воздушных силах.
В Днепропетровской области враг ночью и под утро нанес удары беспилотниками по Синельниковскому району, сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак. По его данным, в Васильковской общине возник пожар, был задет газопровод. В Маломихайловской общине есть повреждения на территории транспортного предприятия.
Погибших и пострадавших нет. Силы ПВО уничтожили пять дронов в регионе.
В Запорожье девять многоквартирных домов и шесть нежилых построек повреждены в результате ночного налета БпЛА, сообщил председатель ОВА Иван Федоров.
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