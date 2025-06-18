В Киеве из-под завалов многоэтажки достали еще шесть тел – фото

Общее количество погибших в столице в результате массированной комбинированной атаки РФ увеличилось до 22

Фото: ГСЧС

В Соломенском районе Киева всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы на месте разрушенного российской ракетой подъезда многоэтажки. Число погибших увеличилось, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на 07:00 из-под завалов деблокированы тела еще пяти погибших.

Уже в 08:09 спасатели сообщили о еще одном теле мужского пола.

Всего по указанному адресу изъяты тела 17 человек. Работы продолжаются.

Таким образом, по состоянию на данный момент в результате российских обстрелов 17 июня в столице погибли 22 человека, 134 – пострадали.

В частности, 17 июня достали из-под завалов тело погибшего, родители которого дежурили весь день на месте поисково-спасательных работ.