Зеленский: Россия запустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты
В ночь на 17 июня Россия запустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Как отметил президент, это был один из самых страшных ударов по Киеву. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области.
Сейчас в Киеве пытаются достать людей из-под завалов жилого дома, пока их количество неизвестно, отметил президент.
"В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на данный момент 15 погибших людей", – сообщил Зеленский.
Президент добавил, что "такие атаки являются терроризмом, и весь мир, США и Европа должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов".
"Путин это делает исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет войны и дальше. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны чувствовать боль, а не нормальные, мирные люди", – сообщил Зеленский.
- В ночь на 17 июня Россия применила против Киева и окрестностей столицы 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. В результате атаки погибли 14 человек.
- Также 17 июня утром РФ атаковала дронами Одессу. В результате удара возникли пожары, есть разрушения и пять пострадавших, среди которых ребенок. Повреждены жилые дома, инклюзивный центр и дошкольное учреждение, гаражи.