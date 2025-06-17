Зеленский: Россия запустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 17 июня Россия запустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил президент, это был один из самых страшных ударов по Киеву. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области.

Сейчас в Киеве пытаются достать людей из-под завалов жилого дома, пока их количество неизвестно, отметил президент.

"В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на данный момент 15 погибших людей", – сообщил Зеленский.

Президент добавил, что "такие атаки являются терроризмом, и весь мир, США и Европа должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов".

"Путин это делает исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет войны и дальше. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны чувствовать боль, а не нормальные, мирные люди", – сообщил Зеленский.

Последствия атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Последствия атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Последствия атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Последствия атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)