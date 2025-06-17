Массированная атака на Киев: РФ била 175 дронами, 14 крылатыми и ракетами и баллистикой
В ночь на 17 июня Россия применила против Киева и окрестностей столицы 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Об этом сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Больше всего жилья и имущества РФ уничтожила в Соломенском и Дарницком районах.
Как отметил Ткаченко, характер повреждений – прямой наводкой на жилую застройку.
"Ракетами – от верхних этажей до подвального помещения. Имеем дело с конченным врагом", – заявил он.м
Как отметили в прокуратуре, воздушная тревога в Киеве длилась около девяти часов.
В результате атаки погибли 14 людей. В настоящее время известно о 44 пострадавших (вероятно, речь идет о госпитализированных, так как мэр Киева Виталий Кличко уточнял, что всего 55 пострадавших, а в больницах – более 40 из них. – Ред.).
В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома, где было 30 квартир. Поисково-спасательные работы продолжаются. Еще в одном доме произошел пожар. Также повреждено общежитие университета.
В Дарницком районе повреждены несколько квартир в многоэтажке в результате пожара, выбиты окна в детском саду. Повреждены вагоны поезда "Дарница – Львов".
В Шевченковском районе зафиксирован пожар на верхних этажах жилого дома и повреждено общежитие, выбиты окна в соседних домах.
- Также 17 июня утром РФ атаковала дронами Одессу. В результате удара возникли пожары, есть разрушения и пять пострадавших, среди которых ребенок. Повреждены жилые дома, инклюзивный центр и дошкольное учреждение, гаражи.