Масована атака на Київ: Росія била 175 дронами, 14 крилатими і двома балістичними ракетами

Внаслідок масованої комбінованої атаки у столиці попередньо відомо про 14 загиблих і 55 постраждалих

Фото: Київська прокуратура

У ніч проти 17 червня Росія застосувала проти Києва і околиць столиці 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Найбільше житла і майна РФ знищила в Соломʼянському та Дарницькому районах.

Як наголосив Ткаченко, характер пошкоджень – прямою наводкою на житлову забудову.

"Ракетами – від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом", – заявив він.

Як зазначили у прокуратурі, повітряна тривога у Києві тривала майже дев'ять годин.

Внаслідок атаки загинули 14 людей. На цей час відомо про 44 постраждалих (ймовірно, йдеться про ушпиталених, адже мер Києва Віталій Кличко уточнював, що загалом 55 постраждалих, а у лікарнях – понад 40 з них. – Ред.)

У Соломʼянському районі зруйновано підʼїзд житлового будинку, де було 30 квартир. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ще в одному будинку сталася пожежа. Також пошкоджено гуртожиток університету.

У Дарницькому районі пошкоджено кілька квартир у багатоповерхівці внаслідок пожежі, вибиті вікна у дитячому садку. Пошкоджено вагони потягу "Дарниця – Львів".

У Шевченківському районі зафіксовано пожежу на верхніх поверхах житлового будинку та пошкоджено гуртожиток, вибиті вікна у сусідніх будинках.