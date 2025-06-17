Зеленський: Росія запустила по Україні понад 440 дронів і 32 ракети

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 17 червня Росія запустила по Україні більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, це був один із найстрашніших ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.

Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів житлового будинку, наразі їхня кількість невідома, зазначив президент.

"Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей", – повідомив Зеленський.

Президент додав, що "такі атаки є тероризмом, і весь світ, США та Європа мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів".

"Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", – повідомив Зеленський.

Наслідки атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Наслідки атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Наслідки атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Наслідки атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)