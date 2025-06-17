Массированная атака на Киев: из-под завалов многоэтажки достали тела пяти человек

Последствия атаки (Фото: Telegram-канал Дениса Шмыгаля)

В Киеве увеличилось количество погибших в результате российской массированной атаки в ночь на 17 июня, из-под завалов извлекли тела пяти человек. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, тела погибших извлекли из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе.

Спасательная операция продолжается, поисковые работы идут.

Ранее Национальная полиция сообщала, что в результате атаки на Киев погибли 15 человек, еще более 100 получили ранения.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по состоянию на 16:00 подтверждена гибель 10 человек. Под завалами могут быть еще люди.