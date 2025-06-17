"Мне нужно посмотреть". Трамп удивленно отреагировал на массированный обстрел РФ Киева

Трамп уточнил у журналистов, когда именно произошел массированный российский обстрел

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп удивленно отреагировал на массированный удар России по Киеву в ночь на 17 июня. Его реакция раздалась во время короткого разговора с журналистами на борту самолета Air Force One.

Когда один из журналистов спросил Трампа, что он думает о недавнем обстреле Россией Киева, в результате которого погибли 14 человек, Трамп, вероятно, не знал об этом.

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Он уточнил, когда это произошло. В ответ он услышал: "Только что. Очень недавно".

После этого Трамп сказал, что ему "надо посмотреть".

Всего в ночь на 17 июня Россия запустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты. Конкретно против столицы и окрестностей кафиры применили 175 дронов, более 14 крылатых ракет и не менее двух баллистических ракет.

В Киеве известно о 14 погибших и около 114 пострадавших. Было прямое попадание в многоэтажку – ракета прошла от верхних этажей до подвального помещения. В настоящее время идет разбор завалов разрушенного россиянами многоэтажного дома в Соломенском районе.

Последствия атаки РФ по Киеву (Фото: ГСЧС Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России на Украину 17 июня. Он отметил, что "такие атаки являются терроризмом" и "Путин хочет войны и дальше".

Также 18 июня в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах в результате массированной атаки России на столицу.