"Мне нужно посмотреть". Трамп удивленно отреагировал на массированный обстрел РФ Киева
Президент США Дональд Трамп удивленно отреагировал на массированный удар России по Киеву в ночь на 17 июня. Его реакция раздалась во время короткого разговора с журналистами на борту самолета Air Force One.
Когда один из журналистов спросил Трампа, что он думает о недавнем обстреле Россией Киева, в результате которого погибли 14 человек, Трамп, вероятно, не знал об этом.
Он уточнил, когда это произошло. В ответ он услышал: "Только что. Очень недавно".
После этого Трамп сказал, что ему "надо посмотреть".
Всего в ночь на 17 июня Россия запустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты. Конкретно против столицы и окрестностей кафиры применили 175 дронов, более 14 крылатых ракет и не менее двух баллистических ракет.
В Киеве известно о 14 погибших и около 114 пострадавших. Было прямое попадание в многоэтажку – ракета прошла от верхних этажей до подвального помещения. В настоящее время идет разбор завалов разрушенного россиянами многоэтажного дома в Соломенском районе.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России на Украину 17 июня. Он отметил, что "такие атаки являются терроризмом" и "Путин хочет войны и дальше".
Также 18 июня в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах в результате массированной атаки России на столицу.
- В ночь на 17 июня российские войска массированно атаковали Украину 472 средствами воздушного нападения. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 428 российских целей.
- Также утром 17 июня Россия атаковала дронами Одессу, в результате чего пожары и разрушения. Погибла женщина .