Россия запустила по Украине около 440 дронов и более 30 ракет. ПВО обезвредило 428 целей
В ночь на 17 июня российские войска массированно атаковали Украину 472 средствами воздушного нападения. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 428 российских целей, сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
По данным военных, с 20:00 16 июня противник атаковал:
← 440 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, около 280 из них – "шахеды";
← двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области;
← 16 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации из воздушного пространства Саратовской области;
← четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
← девятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей;
← одной противорадиолокационной ракетой Х-31П.
Основным направлением удара был Киев.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 – сбиты огневыми средствами, 166 – локационно потеряны.
← 239 БпЛА (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 163 – локационно потеряны/подавлены РЭБ;
← две аэробаллистические Х-47 М2 "Кинжал" (одна – локационно потеряна);
← 15 крылатых ракет Х-101;
← восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 (одна – локационно потеряна);
← одну противорадиолокационную ракету Х-31П (локационно потеряна).
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях.
Всего в ночь на 17 июня Россия применила против Киева и окрестностей столицы 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.
Известно о 14 погибших и около сотни пострадавших. Было прямое попадание в многоэтажку – ракета прошла от верхних этажей к подвальному помещению. В настоящее время идет разбор завалов разрушенного россиянами многоэтажного дома в Соломенском районе.
Также утром 17 июня Россия атаковала дронами Одессу, в результате чего есть пожары и разрушения. Сначала сообщалось о пяти пострадавших. Впоследствии стало известно, что погибла женщина.
Кроме этого, в ночь на 17 июня Россия нанесла массированные удары по Запорожью, в результате чего повреждены жилые дома и общежитие.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России на Украину 17 июня. Он отметил, что "такие атаки являются терроризмом" и "Путин хочет войны и дальше".