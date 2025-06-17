Россия запустила по Украине около 440 дронов и более 30 ракет. ПВО обезвредило 428 целей

Основной удар этой ночью был нацелен на Киев

ПВО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В ночь на 17 июня российские войска массированно атаковали Украину 472 средствами воздушного нападения. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 428 российских целей, сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, с 20:00 16 июня противник атаковал:

← 440 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, около 280 из них – "шахеды";

← двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области;

← 16 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации из воздушного пространства Саратовской области;

← четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

← девятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей;

← одной противорадиолокационной ракетой Х-31П.

Основным направлением удара был Киев.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 – сбиты огневыми средствами, 166 – локационно потеряны.

← 239 БпЛА (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 163 – локационно потеряны/подавлены РЭБ;

← две аэробаллистические Х-47 М2 "Кинжал" (одна – локационно потеряна);

← 15 крылатых ракет Х-101;

← восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 (одна – локационно потеряна);

← одну противорадиолокационную ракету Х-31П (локационно потеряна).

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях.

Всего в ночь на 17 июня Россия применила против Киева и окрестностей столицы 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.

Известно о 14 погибших и около сотни пострадавших. Было прямое попадание в многоэтажку – ракета прошла от верхних этажей к подвальному помещению. В настоящее время идет разбор завалов разрушенного россиянами многоэтажного дома в Соломенском районе.

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Также утром 17 июня Россия атаковала дронами Одессу, в результате чего есть пожары и разрушения. Сначала сообщалось о пяти пострадавших. Впоследствии стало известно, что погибла женщина.

Кроме этого, в ночь на 17 июня Россия нанесла массированные удары по Запорожью, в результате чего повреждены жилые дома и общежитие.