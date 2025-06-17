Росія запустила по Україні близько 440 дронів та понад 30 ракет. ППО знешкодила 428 цілей

Основний удар цієї ночі був націлений на Київ

ППО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У ніч на 17 червня російські війська масовано атакували Україну 472 засобами повітряного нападу. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 428 російських цілей, повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, з 20:00 16 червня противник атакував:

← 440 ударними дронами і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, близько 280 із них – "шахеди";

← двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області;

← 16 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської області;

← чотирма крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;

← девʼятьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської та Брянської областей;

← однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

Основним напрямком удару був Київ.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 – збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені:

← 239 БпЛА (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

← дві аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (одна – локаційно втрачена);

← 15 крилатих ракет Х-101;

← вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 (одна – локаційно втрачена);

← одну протирадіолокаційну ракету Х-31П (локаційно втрачена).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях.

Загалом у ніч проти 17 червня Росія застосувала проти Києва й околиць столиці 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Відомо про 14 загиблих і близько сотню постраждалих. Було пряме влучання у багатоповерхівку – ракета пройшла від верхніх поверхів до підвального приміщення. Наразі триває розбір завалів зруйнованого росіянами багатоповерхового будинку у Солом’янському районі.

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Також зранку 17 червня Росія атакувала дронами Одесу, внаслідок чого є пожежі і руйнування. Спершу повідомлялось про пʼятьох постраждалих. Згодом стало відомо, що загинула жінка.

Окрім цього, у ніч на 17 червня Росія завдала масованих ударів по Запоріжжю, унаслідок чого пошкоджені житлові будинки та гуртожиток.