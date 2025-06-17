У Києві розбирають завали зруйнованої багатоповерхівки. Є зниклі безвісти – фото, відео

Фото: МВС

У Києві триває розбір завалів зруйнованого росіянами багатоповерхового будинку у Солом’янському районі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ми отримали інформацію про щонайменше п’ять зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними. Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаємося, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу", – наголосив Клименко.

Загалом у ніч проти 17 червня Росія запустила по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. Конкретно проти столиці й околиць окупанти застосували 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

У Києві відомо про 14 загиблих і близько сотню постраждалих. Було пряме влучання у багатоповерхівку – ракета пройшла від верхніх поверхів до підвального приміщення.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС