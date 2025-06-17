В Киеве разбирают завалы разрушенной многоэтажки. Есть пропавшие без вести – фото, видео

По меньшей мере пять жителей дома пропали без вести

В Киеве идет разбор завалов разрушенного россиянами многоэтажного дома в Соломенском районе. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы получили информацию о минимум пяти пропавших без вести жильцах дома. Они не выходят на связь с родными. Спасатели будут разбирать завалы, пока не убедимся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь", – подчеркнул Клименко.

Всего в ночь на 17 июня Россия запустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты. Конкретно против столицы и окрестностей оккупанты применили 175 дронов, более 14 крылатых ракет и не менее двух баллистических ракет.

В Киеве известно о 14 погибших и почти сотне пострадавших. Было прямое попадание в многоэтажку – ракета прошла от верхних этажей до подвального помещения.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД