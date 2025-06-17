"Мені треба подивитися". Трамп здивовано відреагував на масований обстріл Росією Києва
Президент США Дональд Трамп здивовано відреагував на масований удар Росії по Києву у ніч проти 17 червня. Його реакція пролунала під час короткої розмови з журналістами на борту літака Air Force One.
Коли один з журналістів запитав Трампа, що він думає про нещодавній обстріл Росією Києва, внаслідок якого загинуло 14 людей, Трамп, ймовірно, не знав про це.
Він уточнив, коли саме це сталося. У відповідь він почув: "Щойно. Дуже нещодавно".
Після цього Трамп сказав, що йому "треба на це подивитися".
Загалом у ніч проти 17 червня Росія запустила по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. Конкретно проти столиці й околиць окупанти застосували 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.
У Києві відомо про 14 загиблих і близько 114 постраждалих. Було пряме влучання у багатоповерхівку – ракета пройшла від верхніх поверхів до підвального приміщення. Наразі триває розбір завалів зруйнованого росіянами багатоповерхового будинку у Солом’янському районі.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії на Україну 17 червня. Він зазначив, що "такі атаки є тероризмом" і "Путін хоче війни й надалі".
Також 18 червня у Києві оголошений Днем жалоби в памʼять за жертвами внаслідок масованої атаки Росії на столицю.
- У ніч на 17 червня російські війська масовано атакували Україну 472 засобами повітряного нападу. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 428 російських цілей.
- Також зранку 17 червня Росія атакувала дронами Одесу, внаслідок чого є пожежі і руйнування. Загинула жінка.