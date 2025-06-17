"Мені треба подивитися". Трамп здивовано відреагував на масований обстріл Росією Києва

Трамп уточнив в журналістів, коли саме стався масований російський обстріл

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп здивовано відреагував на масований удар Росії по Києву у ніч проти 17 червня. Його реакція пролунала під час короткої розмови з журналістами на борту літака Air Force One.

Коли один з журналістів запитав Трампа, що він думає про нещодавній обстріл Росією Києва, внаслідок якого загинуло 14 людей, Трамп, ймовірно, не знав про це.

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Він уточнив, коли саме це сталося. У відповідь він почув: "Щойно. Дуже нещодавно".

Після цього Трамп сказав, що йому "треба на це подивитися".

Загалом у ніч проти 17 червня Росія запустила по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. Конкретно проти столиці й околиць окупанти застосували 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

У Києві відомо про 14 загиблих і близько 114 постраждалих. Було пряме влучання у багатоповерхівку – ракета пройшла від верхніх поверхів до підвального приміщення. Наразі триває розбір завалів зруйнованого росіянами багатоповерхового будинку у Солом’янському районі.

Наслідки атаки РФ по Києву (Фото: ДСНС України)

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії на Україну 17 червня. Він зазначив, що "такі атаки є тероризмом" і "Путін хоче війни й надалі".

Також 18 червня у Києві оголошений Днем жалоби в памʼять за жертвами внаслідок масованої атаки Росії на столицю.