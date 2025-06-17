У Києві 18 червня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

18 червня у Києві оголошений Днем жалоби в памʼять за жертвами внаслідок масованої атаки Росії на столицю. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності", – повідомив Кличко.

18 червня в Києві також заборонені будь-які розважальні заходи.

Кличко повідомив, що після ранкової атаки на столицю екстрені служби виявили залишки касетних боєприпасів.

За його словами, російські війська використовують ці снаряди для максимального ураження цивільного населення.

"На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів. Нацполіція зібрала кулі – це елементи касетної начинки ракети, які призначені для масового ураження людей", – зазначив Кличко у відео.

Він наголосив, що подібні обстріли мирного міста нічим іншим як геноцидом назвати не можна.

"Зробити все для того, щоб загинула максимальна кількість людей, використовують такі снаряди, атакуючи мирне місто", – сказав мер.