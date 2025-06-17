В Киеве 18 июня объявили Днем траура по погибшим в результате массированной атаки России

В результате массированной атаки России по Киеву погибли 14 человек

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

18 июня в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах в результате массированной атаки России на столицу. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности", – сообщил Кличко.

18 июня в Киеве также запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

Кличко сообщил, что после утренней атаки на столицу экстренные службы обнаружили остатки кассетных боеприпасов.

По его словам, российские войска используют эти снаряды для максимального поражения гражданского населения.

"На столичных Нивках сейчас экстренные службы находят вот такие части кассетных боеприпасов. Нацполиция собрала шарики – это элементы кассетной начинки ракеты, которые предназначены для массового поражения людей", – отметил Кличко в видео.

Он подчеркнул, что подобные обстрелы мирного города ничем иным как геноцидом назвать нельзя.

"Сделать все для того, чтобы погибло максимальное количество людей, используют такие снаряды, атакуя мирный город", – сказал мэр.