З-під завалів будинку в Києві дістали тіла п’яти людей. Уточнено кількість загиблих через атаку

Наслідки атаки (Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля)

У Києві збільшилась кількість загиблих у результаті російської масованої атаки у ніч проти 17 червня, з-під завалів дістали тіла п’яти людей. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, тіла загиблих дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку в Солом’янському районі.

Рятувальна операція продовжується, пошукові роботи тривають.

Раніше Національна поліція повідомляла, що у результаті атаки на Київ загинули 15 людей, ще понад 100 – дістали поранень.

Водночас мер Києва Віталій Кличко заявив, що станом на 16:00 підтверджена загибель 10 людей. Під завалами ще можуть бути люди.

ДОПОВНЕНО О 17:40. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що станом на 17:30 внаслідок нічних російських ударів по Україні загинуло 12 людей. З них 10 – у Києві та ще двоє – в Одесі.

Він додав, що оперативна інформація часто піддається корегуванню. Оскільки під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Остаточне підтвердження дають експерти-криміналісти після аналізу в мобільній ДНК-лабораторії.

Рятувальна операція триває на двох локаціях у Києві. Під завалами ще є люди, тож роботи не припиняться, доки не знайдуть всіх, наголосив Клименко.