В Киеве из-под завалов извлекли тело погибшего, родители которого весь день ждали у руин
Спасатели в Киеве извлекли из-под завалов разрушенной девятиэтажки тело погибшего, родители которого дежурили весь день на месте поисково-спасательных работ. Об этом сообщает ТСН с места происшествия.
Представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага подтвердила Укринформ, что сын, которого ждали родители во время разбора завалов, не выжил.
Спасатели в 19:50 сообщали, что деблокировано тело еще одного погибшего, но возраст и пол не называли.
В ночь на 17 июня Россия атаковала Киев и окрестности 175 дронами, более 14 крылатыми ракетами и по меньшей мере двумя баллистическими ракетами. Сообщалось о 14 погибших и 114 пострадавших. Было прямое попадание в многоэтажку в Соломенском районе.
Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что по состоянию на 17:30 в результате ночных российских ударов по Украине погибли 12 человек. Из них 10 – в Киеве и еще двое – в Одессе.
Однако в 20:15 количество погибших действительно возросло до 14 человек. 18 июня в столице объявили Днем траура.
- Всего в ночь на 17 июня Россия запустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты.
- Трамп удивленно отреагировал на массированный обстрел Киева и заявил, что ему "надо посмотреть".