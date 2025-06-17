У Києві з-під завалів дістали тіло загиблого, батьки якого весь день чекали його на руїнах
Рятувальники у Києві дістали з-під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки тіло загиблого, батьки якого чергували увесь день на місці пошуково-рятувальних робіт. Про це повідомляє ТСН з місця подій.
Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага підтвердила Укрінформ, що син, на якого чекали батьки під час розбору завалів, не вижив.
Рятувальники о 19:50 повідомляли, що деблоковано тіло ще одного загиблого, але вік та стать не називали.
У ніч на 17 червня Росія атакувала Київ та околиці 175 дронами, понад 14 крилатими ракетами й щонайменше двома балістичними ракетами. Повідомлялося про 14 загиблих і 114 постраждалих. Було пряме влучання у багатоповерхівку у Соломʼянському районі.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що станом на 17:30 внаслідок нічних російських ударів по Україні загинуло 12 людей. З них 10 – у Києві та ще двоє – в Одесі.
Однак о 20:15 кількість загиблих дійсно зросла до 14 людей. 18 червня у столиці оголосили Днем жалоби.
- Загалом у ніч проти 17 червня Росія запустила по Україні понад 440 дронів і 32 ракети.
- Трамп здивовано відреагував на масований обстріл Києва і заявив, що йому "треба подивитися".