У Києві з-під завалів дістали тіло загиблого, батьки якого весь день чекали його на руїнах

Розбір завалів у Києві (Фото: ДСНС)

Рятувальники у Києві дістали з-під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки тіло загиблого, батьки якого чергували увесь день на місці пошуково-рятувальних робіт. Про це повідомляє ТСН з місця подій.

Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага підтвердила Укрінформ, що син, на якого чекали батьки під час розбору завалів, не вижив.

Рятувальники о 19:50 повідомляли, що деблоковано тіло ще одного загиблого, але вік та стать не називали.

У ніч на 17 червня Росія атакувала Київ та околиці 175 дронами, понад 14 крилатими ракетами й щонайменше двома балістичними ракетами. Повідомлялося про 14 загиблих і 114 постраждалих. Було пряме влучання у багатоповерхівку у Соломʼянському районі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що станом на 17:30 внаслідок нічних російських ударів по Україні загинуло 12 людей. З них 10 – у Києві та ще двоє – в Одесі.

Однак о 20:15 кількість загиблих дійсно зросла до 14 людей. 18 червня у столиці оголосили Днем жалоби.