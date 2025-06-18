У Києві з-під завалів багатоповерхівки дістали ще сім тіл – фото

Загальна кількість загиблих у столиці внаслідок масованої комбінованої атаки РФ збільшилась до 23

Фото: ДСНС

У Солом'янському районі Києва всю ніч безперервно тривали пошукові роботи на місці зруйнованого російською ракетою під'їзду багатоповерхівки. Кількість загиблих збільшилась, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, станом на 07:00 з-під завалів деблоковано тіла ще п’яти загиблих осіб.

Вже о 08:09 рятувальники повідомили про ще одне тіло чоловічої статі.

Всього за вказаною адресою вилучено тіла 17 осіб. Роботи тривають.

Таким чином загалом станом на зараз внаслідок російського обстрілу 17 червня у столиці загинули 22 людини, 134 – постраждали.

Зокрема 17 червня дістали з-під завалів тіло загиблого, батьки якого чергували увесь день на місці пошуково-рятувальних робіт.

ДОПОВНЕНО О 09:17. Рятувальники дістали ще одне тіло жінки. Вже 18 загиблих за адресою.