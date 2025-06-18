Росія атакувала Україну 58 дронами: фото наслідків

Ворог бив по Запоріжжю, Дніпропетровській та Донецькій областях

Наслідки атаки (Фото: Запорізька ОВА)

У ніч проти 18 червня Росія атакувала Україну 58 дронами з яких вдалося знешкодити 30 безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили України.

Ворог атакував з напрямків російських міст Курськ та Приморсько-Ахтарськ і Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Основні напрямки удару – Донецька, Дніпропетровська області та Запоріжжя.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 "шахедів" та дронів інших типів на сході та півночі країни. З них були 12 збиті, а ще 18 – локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев'яти локаціях, зазначили в Повітряних силах.

У Дніпропетровській області ворог вночі та під ранок завдав ударів безпілотниками по Синельниківському району, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його даними, у Васильківській громаді виникла пожежа, зачепило газогін. У Маломихайлівській громаді є пошкодження на території транспортного підприємства.

Загиблих і постраждалих немає. Сили ППО знищили п'ять дронів у регіоні.

У Запоріжжі дев’ять багатоквартирних будинків та шість нежитлових будівель пошкоджені внаслідок нічного нальоту БпЛА, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА