Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН на тлі ескалації атак Росії
Україна через черговий російський обстріл 17 червня надіслала запит щодо скликання термінового засідання Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомив постійний представник України в ООН Андрій Мельник Укрінформу.
"Щойно я підписав лист на президента Ради Безпеки ООН із проханням якнайшвидше скликати засідання у звʼязку з ескалацією ракетного терору Росії проти мирних мешканців України", – сказав він.
Мельник зазначив, що Україна має справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, а "зі злочинами проти людяності". Це потребує не тільки засудження, а й рішучої реакції та практичних дій від міжнародної спільноти.
Також постпред повідомив, що 24 червня зустрінеться з президентом Радбезу, послом Гаяни в ООН Керолін Родрігес-Біркетт та обговорить подальші кроки відповідно до Статуту ООН.
"Сподіваюся, члени Ради Безпеки дадуть жорстку відповідь на злочинні дії Росії. Час покласти край безкарності Кремля", – підкреслив Мельник.
- Росія вдарила по Одесі "шахедами" в ніч проти 17 червня. Рятувальники знайшли двох загиблих жінок 61 та 78 років.
- Російські війська також атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок удару загинуло 14 людей.
- Всього під час обстрілу ворог випустив 440 дронів та понад 30 ракет. ППО знешкодила 428 цілей.