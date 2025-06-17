Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН на тлі ескалації атак Росії

Атака на Київ (Фото: t.me/dsns_telegram)

Україна через черговий російський обстріл 17 червня надіслала запит щодо скликання термінового засідання Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомив постійний представник України в ООН Андрій Мельник Укрінформу.

"Щойно я підписав лист на президента Ради Безпеки ООН із проханням якнайшвидше скликати засідання у звʼязку з ескалацією ракетного терору Росії проти мирних мешканців України", – сказав він.

Мельник зазначив, що Україна має справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, а "зі злочинами проти людяності". Це потребує не тільки засудження, а й рішучої реакції та практичних дій від міжнародної спільноти.

Також постпред повідомив, що 24 червня зустрінеться з президентом Радбезу, послом Гаяни в ООН Керолін Родрігес-Біркетт та обговорить подальші кроки відповідно до Статуту ООН.

"Сподіваюся, члени Ради Безпеки дадуть жорстку відповідь на злочинні дії Росії. Час покласти край безкарності Кремля", – підкреслив Мельник.