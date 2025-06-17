Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН на фоне эскалации атак России
Украина из-за очередного российского обстрела 17 июня направила запрос о созыве срочного заседания Совбеза Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник Укринформу.
"Только что я подписал письмо на президента Совета Безопасности ООН с просьбой как можно быстрее созвать заседание в связи с эскалацией ракетного террора России против мирных жителей Украины", – сказал он.
Мельник отметил, что Украина имеет дело не просто с военными преступлениями против гражданского населения, а "с преступлениями против человечности". Это требует не только осуждения, но и решительной реакции и практических действий от международного сообщества.
Также постпред сообщил, что 24 июня встретится с президентом Совбеза, послом Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт и обсудит дальнейшие шаги в соответствии с Уставом ООН.
"Надеюсь, члены Совета Безопасности ответят на преступные действия России. Пора положить конец безнаказанности Кремля", – подчеркнул Мельник.
- Россия ударила по Одессе "шахедами" в ночь на 17 июня. Спасатели обнаружили двух погибших женщин 61 и 78 лет.
- Российские войска также атаковали Киев ракетами и дронами. В результате удара погибли 14 человек.
- Всего при обстреле враг выпустил 440 дронов и более 30 ракет. ПВО обезвредило 428 целей.