Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН на фоне эскалации атак России

Атака на Киев (Фото: t.me/dsns_telegram)

Украина из-за очередного российского обстрела 17 июня направила запрос о созыве срочного заседания Совбеза Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник Укринформу.

"Только что я подписал письмо на президента Совета Безопасности ООН с просьбой как можно быстрее созвать заседание в связи с эскалацией ракетного террора России против мирных жителей Украины", – сказал он.

Мельник отметил, что Украина имеет дело не просто с военными преступлениями против гражданского населения, а "с преступлениями против человечности". Это требует не только осуждения, но и решительной реакции и практических действий от международного сообщества.

Также постпред сообщил, что 24 июня встретится с президентом Совбеза, послом Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт и обсудит дальнейшие шаги в соответствии с Уставом ООН.

"Надеюсь, члены Совета Безопасности ответят на преступные действия России. Пора положить конец безнаказанности Кремля", – подчеркнул Мельник.