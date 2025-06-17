В Одессе обнаружили вторую погибшую под завалами. Поисковые работы завершены – фото

В результате ночных обстрелов погибли два человека, ранения получили 17

Обстрел Одессы (Фото: t.me/odeskaODA)

В Одессе найдено тело еще одной погибшей, поисковые работы на месте атаки завершены. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Тело женщины 78 лет было обнаружено под завалами разрушенного дома. Перед этим спасатели извлекли 61-летнюю погибшую. Из-за обстрела 17 человек получили ранения.

По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, за помощью к медикам обратились 26 пострадавших. Враг повредил жилые дома, здание инклюзивного центра, также горели автомобили.

Аварийно-спасательные работы на местах вражеских атак завершены. Идет ликвидация последствий, работают коммунальные службы.

Фото: ГСЧС