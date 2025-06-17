В Одесі знайшли другу загиблу під завалами. Пошукові роботи завершені – фото

Обстріл Одеси (Фото: t.me/odeskaODA)

В Одесі знайдено тіло ще однієї загиблої, пошукові роботи на місці атаки завершені. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Тіло жінки 78 років виявили під завалами зруйнованого будинку. Перед цим рятувальники витягли 61-річну загиблу. Через обстріл 17 людей отримали поранення.

За даними голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, по допомогу медиків звернулися 26 постраждалих. Ворог пошкодив житлові будинки, будівлю інклюзивного центру, також горіли автівки.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих атак завершені. Триває ліквідація наслідків, працюють комунальні служби.

Фото: ДСНС