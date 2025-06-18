У Запоріжжі внаслідок атаки дронів згоріло відділення Нової пошти

Поруч з цією локацією планують встановити мобільне відділення

Знищене відділення Нової пошти (Фото: t.me/novapostcorp)

У Запоріжжі внаслідок російської атаки дронами 18 червня знищено відділення Нової пошти. Про це повідомили в компанії.

Ніхто з працівників пошти не постраждав, рятувальники ліквідували пожежу. Наразі компанія звʼязується з клієнтами, чиї посилки були у відділенні.

Зазначається, що для продовження роботи невдовзі поруч встановлять мобільне відділення поряд із постраждалою локацією.

У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що в Запоріжжі через ворожу атаку загорілися три виробничі будівлі на загальній площі 800 кв. м та 47 автомобілів на відкритому майданчику.

Фото: ДСНС