У Запоріжжі внаслідок атаки дронів згоріло відділення Нової пошти
У Запоріжжі внаслідок російської атаки дронами 18 червня знищено відділення Нової пошти. Про це повідомили в компанії.
Ніхто з працівників пошти не постраждав, рятувальники ліквідували пожежу. Наразі компанія звʼязується з клієнтами, чиї посилки були у відділенні.
Зазначається, що для продовження роботи невдовзі поруч встановлять мобільне відділення поряд із постраждалою локацією.
У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що в Запоріжжі через ворожу атаку загорілися три виробничі будівлі на загальній площі 800 кв. м та 47 автомобілів на відкритому майданчику.
- Росія вночі атакувала Запоріжжя дронами. Щонайменше було зафіксовано дев'ять дронів.
- Загалом РФ випустила по Україні 58 дронів, з яких 30 вдалося знешкодити.