Запорожская ОВА подтвердила удары по областному центру из реактивной артиллерии
Прошлой ночью, с 24 на 25 июня, российская армия нанесла по Запорожью удары из реактивной системы залпового огня. Утром 26 июня это подтвердила Запорожская областная военная администрация.
"13 обстрелов из РСЗО накрыли Запорожье, Щербаки, Новоандреевку и Чаривное", – сказано в сводке об обстрелах в течение суток.
Полиция уже тоже сообщала об ударе из РСЗО по Запорожью – ранения тогда получили двое мужчин 32 и 39 лет. Посекло частные дома.
Сразу после обстрела правоохранители и местные власти не писали, из чего именно бил враг. Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщал лишь о ракетных ударах, без конкретики.
За несколько минут до взрывов Воздушные силы предупредили о движении скоростной цели на город.
СПРАВКА. У России есть на вооружении такие системы РСЗО как "Смерч", "Ураган", "Торнадо" (в разных модификациях).
Максимальная дальность стрельбы РСЗО "Ураган" составляет 35 км. Дальнобойность "Града" – около 20 км. "Торнадо-Г" может стрелять примерно на 40 км, а "Торнадо-С" (индекс С – от "Смерч") – до 120 км. Но с новыми типами боеприпасов – до 200 км (300-мм ракета 9М544). "Смерч" может использовать разные реактивные боеприпасы, дальность стрельбы варьируется от 20 до 70 км.
Россия и ранее била по Запорожье из реактивной артиллерии, но в последнее время этого не наблюдалось.
Максимальная дальность стрельбы РСЗО "Ураган" составляет 35 км. Дальнобойность "Града" – около 20 км. "Торнадо-Г" может стрелять примерно на 40 км, а "Торнадо-С" (индекс С – от "Смерч") – до 120 км. Но с новыми типами боеприпасов – до 200 км (300-мм ракета 9М544). "Смерч" может использовать разные реактивные боеприпасы, дальность стрельбы варьируется от 20 до 70 км.
Россия и ранее била по Запорожье из реактивной артиллерии, но в последнее время этого не наблюдалось.
- Запорожье расположено примерно в 30 км от фронта, поэтому регулярно страдает от российских ударов. В результате атаки БпЛА 18 июня в городе было уничтожено отделение Новой почты.
- В общей сложности тогда Россия ударила по Запорожью 13 "шахедами". Пострадал бизнес – разрушено большое количество предприятий, складские помещения и все это не подлежит восстановлению.