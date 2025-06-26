Запорожская ОВА подтвердила удары по областному центру из реактивной артиллерии

В ночь на 25 июня Россия нанесла ракетные удары по Запорожью. Теперь подтверждено, что оккупанты били из РСЗО

Фото: Запорожская ОВА

Прошлой ночью, с 24 на 25 июня, российская армия нанесла по Запорожью удары из реактивной системы залпового огня. Утром 26 июня это подтвердила Запорожская областная военная администрация.

"13 обстрелов из РСЗО накрыли Запорожье, Щербаки, Новоандреевку и Чаривное", – сказано в сводке об обстрелах в течение суток.

Полиция уже тоже сообщала об ударе из РСЗО по Запорожью – ранения тогда получили двое мужчин 32 и 39 лет. Посекло частные дома.

Сразу после обстрела правоохранители и местные власти не писали, из чего именно бил враг. Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщал лишь о ракетных ударах, без конкретики.

За несколько минут до взрывов Воздушные силы предупредили о движении скоростной цели на город.

СПРАВКА. У России есть на вооружении такие системы РСЗО как "Смерч", "Ураган", "Торнадо" (в разных модификациях).



Максимальная дальность стрельбы РСЗО "Ураган" составляет 35 км. Дальнобойность "Града" – около 20 км. "Торнадо-Г" может стрелять примерно на 40 км, а "Торнадо-С" (индекс С – от "Смерч") – до 120 км. Но с новыми типами боеприпасов – до 200 км (300-мм ракета 9М544). "Смерч" может использовать разные реактивные боеприпасы, дальность стрельбы варьируется от 20 до 70 км.



Россия У России есть на вооружении такие системы РСЗО как "Смерч", "Ураган", "Торнадо" (в разных модификациях).Максимальная дальность стрельбы РСЗО "Ураган" составляет 35 км. Дальнобойность "Града" – около 20 км. "Торнадо-Г" может стрелять примерно на 40 км, а "Торнадо-С" (индекс С – от "Смерч") – до 120 км. Но с новыми типами боеприпасов – до 200 км (300-мм ракета 9М544). "Смерч" может использовать разные реактивные боеприпасы, дальность стрельбы варьируется от 20 до 70 км.Россия и ранее била по Запорожье из реактивной артиллерии, но в последнее время этого не наблюдалось.