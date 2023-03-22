Воздушные силы об ударе России по Запорожью: Предварительно, били из РСЗО "Торнадо-С"
Российские оккупанты ударили по Запорожью днем 22 марта, вероятно, из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
"По предварительным данным, судя по видео и по данным наших дежурных служб, это, вероятно, – реактивная система залпового огня дальнего действия. Возможно, "Торнадо-С". Понятно, что это – реактивная артиллерия", – сказал Игнат.
Он отметил, что такие ракеты летят максимально быстро – от пуска до момента попадания проходят буквально секунды или десятки секунд.
В связи с этим, по его словам, в Запорожье и других прифронтовых населенных пунктах перед обстрелами россиян могут не объявлять воздушные тревоги, но когда есть возможность и соответствующие разведданные, сигнал включают.
- Утром 22 марта в Запорожье раздались взрывы: российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу, есть попадание в жилые многоквартирные дома.
- В результате очередной ракетной атаки по Запорожью один человек погиб, в больницах находится 25 человек. Три человека в тяжелом состоянии.
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