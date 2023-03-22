Воздушные силы об ударе России по Запорожью: Предварительно, били из РСЗО "Торнадо-С"

Российские оккупанты ударили по Запорожью днем 22 марта, вероятно, из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"По предварительным данным, судя по видео и по данным наших дежурных служб, это, вероятно, – реактивная система залпового огня дальнего действия. Возможно, "Торнадо-С". Понятно, что это – реактивная артиллерия", – сказал Игнат.

Он отметил, что такие ракеты летят максимально быстро – от пуска до момента попадания проходят буквально секунды или десятки секунд.

В связи с этим, по его словам, в Запорожье и других прифронтовых населенных пунктах перед обстрелами россиян могут не объявлять воздушные тревоги, но когда есть возможность и соответствующие разведданные, сигнал включают.

СПРАВКА. "Торнадо-С" (индекс С – от "Смерч") – российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм, разработанная как легкая и универсальная версия системы "Смерч". Эта модель была направлена на замену ряду российских РСЗО, в том числе "Град", "Ураган" и "Смерч". Неуправляемые реактивные снаряды калибра 300 мм имеют максимальную дальность полета до 120 км в перспективе с возможностью увеличения дальности до 200 км.

Утром 22 марта в Запорожье раздались взрывы: российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу, есть попадание в жилые многоквартирные дома.

В результате очередной ракетной атаки по Запорожью один человек погиб, в больницах находится 25 человек. Три человека в тяжелом состоянии.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.